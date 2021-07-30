Молодого медведя заметили рядом с селом в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирска появились медведи. Фото: Владимир Коченов

В Искитимском районе Новосибирска появились медведи. Хищника заметили недалеко от села Легостаево.

— Мы регулярно ведем мониторинг ситуации в заказнике по камерам видеофиксации. И вот накануне заметили медведя: это еще не полностью взрослая особь, его в эту местность приманила кормовая база. Кроме того, раньше здесь была свалка, а медведи вообще любят искать там себе пропитание. Из-за этого они перестают бояться людей и могут даже повести себя с ними агрессивно, напасть, — пояснил КП-Новосибирск охотовед заказника «Легостаевский» Владимир Коченов.

По словам охотоведа, если вдруг численность медведей на территории региона будет превышать границы нормы, то власти могут выдать лицензию на отстрел этого хищника. А пока что, всем местным жителям и сибирякам, планировавшим отправиться в этот район за грибами, стоит быть осторожнее.

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