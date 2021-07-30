Против сибирячки, насмерть забившей камнем пациентку интерната, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в интернате в Мошковском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в интернате в Мошковском районе. Напомним, там одна из пациенток в ходе ссоры насмерть забила камнем другую.

— В отношении 63-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили в областном Следственном комитете.

Следователи уже назначили проведение необходимых судебных экспертиз, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ЧП произошло в ночь на 25 июля (подробнее).

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