Против сибирячки, насмерть забившей камнем пациентку интерната, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в интернате в Мошковском районе.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в интернате в Мошковском районе. Напомним, там одна из пациенток в ходе ссоры насмерть забила камнем другую.
— В отношении 63-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили в областном Следственном комитете.
Следователи уже назначили проведение необходимых судебных экспертиз, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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