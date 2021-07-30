Сибиряка, ударившего друга ножом в спину, отправили в колонию на 4 года

Мужчина ударил ножом в спину друга во время застолья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В законную силу вступил приговор сибиряку, ударившего ножом в спину друга. Это произошло 15 февраля 2021 года в селе Венгерово Новосибирской области.

— Мужчины поссорились во время застолья. После этого один нанес другому удар ножом в спину с левой стороны. Сибиряк выжил, но получил серьезную травму, — рассказали в Венгеровском районном суде.

В итогу мужчину приговорили к 4 годам колонии особого режима.

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