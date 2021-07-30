Новосибирца, купившего права в Интернет, лишили свободы на три года условно

Новосибирца лишили свободы условно за купленные права. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске суд вынес приговор сибиряку, который приобрел поддельное водительское удостоверение для дальнейшего использования. Мужчина купил документ через интернет в конце февраля 2021 года.

— Поддельное водительское удостоверение на имя нарушителя и с его фотографией было ему 07.04.2021. Купив документ, мужчина стал незаконно хранить, перевозить, использовать его. В общей сложности около месяца он пользовался фальшивым документом, — сообщает пресс-служба Венгеровского районного суда Новосибирской области.

Известно, что злоумышленник был пойман на дороге инспектором ОГИБДД, в ходе чего и выяснилось, что водительское удостоверение числится за другим гражданином.

Мужчину суд признал виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяца условно, с испытательным сроком на 1 год. Сейчас приговор вступил в законную силу.

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