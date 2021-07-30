В Новосибирске 46-летнюю женщину придавила ветка рябины

На женщину упала ветка рябины. Фото: МАСС

В Советском районе Новосибирска на улице Гидромонтажной на 46-летнюю женщину упала ветка рябины. Инцидент произошел поздно вечером 29 июля. Об этом рассказали в МАСС.

— Женщину передали бригаде врачей «Скорой помощи» до приезда спасателей, — уточнили в службе.

Известно, что это произошло во дворе жилых домов.

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