В Новосибирске 46-летнюю женщину придавила ветка рябины

На женщину упала ветка рябины. Фото: МАСС
В Советском районе Новосибирска на улице Гидромонтажной на 46-летнюю женщину упала ветка рябины. Инцидент произошел поздно вечером 29 июля. Об этом рассказали в МАСС.
— Женщину передали бригаде врачей «Скорой помощи» до приезда спасателей, — уточнили в службе.
Известно, что это произошло во дворе жилых домов.
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