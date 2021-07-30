Сибиряк с девушкой угнали «Жигули», чтобы доехать до дома

Инспекторы ДПС задержали пару, угнавшую автомобиль. Фото: ГИБДД по области

В пятницу, 30 июля, около шести утра инспекторы ДПС задержали на трассе «Сибирь» в Болотнинском районе «Жигули», угнанные парой. Автомобиль ехал из Новосибирска в сторону Кемерово. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Полицейские обратили внимание на то, как машина едет. Инспекторы попытались затормозить автомобиль, но поехал дальше, тогда они приняли решение преследовать водителя. В итоге 38-летнего водителя и его попутчицу задержали. Выяснилось, что мужчина был пьян. Свой поступок пара объяснила тем, что им не на чем было доехать до дома, — рассказали в ведомстве.

Известно, что ранее мужчину, жителя Кемеровской области, уже привлекали за угон и езду в пьяном виде.

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