В Новосибирске ищут 70-летнюю пенсионерку, которая несколько лет не выходила из дома

Женщина ранее не пропадала. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске волонтеры ищут 70-летнюю Надежду Яковлевну Маркушину (Постникову), которая 29 июля вышла из дома в Дзержинском районе и не вернулась.

— Пожилая женщина проживает со своими родными, последние несколько лет есть серьезные проблемы с памятью. Со слов родственников, более двух лет женщину не выходила из дома. Вчера утром родные уехали на работу, сегодня вернулись и не застали женщину дома. По камерам удалось установить, что пенсионерка вышла из квартиры, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Также известно, что ранее женщина никогда не пропадала, с момента, как возникли серьезные проблемы с памятью и ориентацией в пространстве ее родственники никуда не вывозили из дома. Может назвать имя, может быть, вспомнит имя дочери, но с трудом ответит даже на элементарный вопрос.

Особые приметы пропавшей: отсутствуют передние зубы на верхней челюсти. Рост пенсионерки 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения на ней была черная кофта с капюшоном на камке, черная футболка, серые спортивные штаны, сиренево-фиолетовые тапочки.

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