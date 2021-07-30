Мошенники придумали новый вид обмана, прикидываясь спасателями.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске мошенники под видом сотрудников МЧС звонят погорельцам и угрожают штрафами. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Мошенники запугивают пострадавших на пожаре тем, что их привлекут к ответственности. Для того, чтобы избежать штрафа, они предлагают перевести и деньги, — рассказали в ведомстве.
В группе риска — представители бизнеса.
В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что их сотрудники не вправе взимать деньги с людей.
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