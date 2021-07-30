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Происшествия30 июля 2021 9:20

В Новосибирске мошенники под видом сотрудников МЧС звонят погорельцам и угрожают штрафами

В группе риска - представители бизнеса
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Мошенники придумали новый вид обмана, прикидываясь спасателями.

Мошенники придумали новый вид обмана, прикидываясь спасателями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске мошенники под видом сотрудников МЧС звонят погорельцам и угрожают штрафами. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Мошенники запугивают пострадавших на пожаре тем, что их привлекут к ответственности. Для того, чтобы избежать штрафа, они предлагают перевести и деньги, — рассказали в ведомстве.

В группе риска — представители бизнеса.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что их сотрудники не вправе взимать деньги с людей.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, звоните по телефону 8 (383) 23-99-999.

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