Мошенники придумали новый вид обмана, прикидываясь спасателями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске мошенники под видом сотрудников МЧС звонят погорельцам и угрожают штрафами. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Мошенники запугивают пострадавших на пожаре тем, что их привлекут к ответственности. Для того, чтобы избежать штрафа, они предлагают перевести и деньги, — рассказали в ведомстве.

В группе риска — представители бизнеса.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что их сотрудники не вправе взимать деньги с людей.

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