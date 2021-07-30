Злоумышленникам грозит 8 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух провизоров. Мать и дочь, работая в аптеке незаконно продали сильнодействующие лекарства на 1,3 миллиона рублей.

— 46-летняя женщина со своей 27-летней дочерью через 36-летнего знакомого незаконно сбывали лекарства, которые должны отпускаться по рецепту, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Банду раскрыли о осенью прошлого года. В ходе обысков сотрудниками наркоконтроля были обнаружены и изъяты 150 флаконов и более 100 упаковок с крепкими веществами. Общая сумма изъятого составила порядка 2,3 кг. Кроме этого, была обнаружена крупная сумма денег, полученная в результате противоправной деятельности.

Сейчас в отношении преступной группы возбуждено 10 уголовных дел. Уже доказана их причастность к 5 эпизодам незаконной деятельности. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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