В Новосибирске «Тойота» сбила 61-летнего мужчину на пешеходном переходе

В Новосибирске иномарка наехала на мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Фото: ГИБДД по городу

В Новосибирске Toyota Succeed сбила 61-летнего мужчину на пешеходном переходе. Это произошло в ночь на 30 июля у дома №12 по улице Станиславского. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Автомобиль наехал на новосибирца около часа ночи. За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. Он ехал по улице Титова со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Петропавловская, — уточнили в ведомстве.

Мужчина получил серьезную травму головы. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга. Новосибирца госпитализировали в больницу.

На месте работали полицейские. Они выясняли все обстоятельства аварии.

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