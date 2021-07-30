Под Новосибирском в массовом ДТП пострадал 75-летний пенсионер

В столкновении пострадал один водитель. Фото: «АСТ-54»

В понедельник, 30 июля, в 08:40 в селе Барышево Новосибирского района столкнулись три машины. Авария произошла у дома №2/1 на улице Набережной. Участниками ДТП стали автомобили «Нива Шевроле», минивэн Ford Galaxy и мотоцикл Honda.

По предварительной информации, в аварии пострадал водитель «Нивы Шевроле».

Как сообщили в ГИБДД по области, за рулем отечественного автомобиля сидел 75-летний водитель.

Он еха со стороны села Барышево в сторону Новосибирска и столкнулся с Ford Galaxy, двигавшимся во встречном направлении, и мотоциклом.

Обстоятельства и причины произошедшего будут устанавливаться.

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