Учебный центр «Фабрика процессов» провел День открытых дверей для новосибирских компаний

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

Участники познакомились с возможностями национального проекта «Производительность труда», узнали о результатах внедрения бережливого производства на предприятиях региона и решили несколько производственных кейсов в рамках деловых игр и мастер-классов.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Агентства инвестиционного развития области, организовал День открытых дверей в учебном центре «Фабрика процессов». Его посетило более 30 руководителей и сотрудников новосибирских компаний: СКТБ «Катализатор», НМЗ «Искра», НАЗ им. В.П. Чкалова, АО «Электроагрегат», «Здравмедтех-Новосибирск», АО «НИИЭП» и др. Дни открытых дверей на «Фабрике процессов» планируется проводить регулярно.

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

- Сегодня к проекту уже присоединилось 43 компании Новосибирской области, и мы видим, что интерес со стороны бизнеса постоянно растет, работает в том числе и сарафанное радио, предприятия видят реальные успехи коллег: рост производительности труда, увеличение скорости производства, сокращение уровня брака. Такие мероприятия позволяют большему числу компаний узнать о возможностях национального проекта и проникнуться идеологией бережливого производства, - сказал замглавы регионального Минпромторга Вадим Васильев.

Программа Дня открытых дверей включала мастер-класс «Управление изменениями», где участникам предложили решить ряд производственных кейсов, деловые игры «Повышение эффективности производства» и «Система 5С в офисе».