Сибиряк зарезал друга, поругавшись с ним по дороге в магазин

Перед убийством мужчины вместе распивали алкоголь. Фото: Архив «КП»
Фото: Иван ВИСЛОВ
Под Новосибирском завершено расследование уголовного дела, в котором обвиняется 32-летний житель села Павлово. Мужчина убил 40-летнего сельчанина ножом, после совместного распития спиртных напитков. Инцидент произошел 5 мая 2021 года.
— Тело мужчины обнаружили без признаков жизни в одном из домовладений села Павлово Венгеровского района. Установлено, что в вечернее время обвиняемый распивал спиртные напитки в компании погибшего. В какой-то момент алкоголь закончился, и они направились в магазин за спиртным. По дороге у них завязалась конфликт, после чего злоумышленник достал свой нож и нанес потерпевшему множество ударов, от которых тот скончался, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.
Позже мужчина был установлен и задержан сотрудниками отдела уголовного розыска и полицией. Им он признался в совершенном преступлении.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер