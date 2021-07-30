Сибиряк зарезал друга, поругавшись с ним по дороге в магазин

Перед убийством мужчины вместе распивали алкоголь. Фото: Архив «КП» Фото: Иван ВИСЛОВ

Под Новосибирском завершено расследование уголовного дела, в котором обвиняется 32-летний житель села Павлово. Мужчина убил 40-летнего сельчанина ножом, после совместного распития спиртных напитков. Инцидент произошел 5 мая 2021 года.

— Тело мужчины обнаружили без признаков жизни в одном из домовладений села Павлово Венгеровского района. Установлено, что в вечернее время обвиняемый распивал спиртные напитки в компании погибшего. В какой-то момент алкоголь закончился, и они направились в магазин за спиртным. По дороге у них завязалась конфликт, после чего злоумышленник достал свой нож и нанес потерпевшему множество ударов, от которых тот скончался, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

Позже мужчина был установлен и задержан сотрудниками отдела уголовного розыска и полицией. Им он признался в совершенном преступлении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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