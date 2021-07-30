Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Новосибирском

ДТП произошло на автодороге Р-256, 68км. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
В пятницу, 30 июля, в 03:50 в Искитимском районе Новосибирск произошло столкновение двух автомобилей. ВАЗ-2106 двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. Легковушка врезалась в грузовик Вольво FM, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла на 68 километре трассы.
— Предварительно установленном, что в ДТП пострадали пять человек. Возраст и личности, а также характер травм выясняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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