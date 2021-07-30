Пробки в Новосибирске на утро 30 июля 2021 года: затор на улице Большевистской

В Новосибирске в пробке стоит Димитровский мост и улица Большевистская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 30 июля 2021 года: водители не могут проехать по улице Большевистской. Затор образовался от остановки «Завод Труда» до станции метро «Речной вокзал». Об этом сообщает «2ГИС».

Также в пробке стоят автомобилисты на Димитровском мосту в сторону левого берега.Трудно проехать в районе площади Труда и площади Энергетиков. Также затор образовался на лице Большой.

В целом по городу уровень пробок достиг 3 баллов.

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