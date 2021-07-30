В Новосибирске осужденные станцевали "Калинку", поддержав российскую сборную на Олимпиаде

Танцы заключенные подготовили сами. Фото: стоп-кадр с видео ГУФСИН России по Новосибирской области

В Новосибирске женская исправительная колония №9 исполнила танцевальный флешмоб в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио.

— В свободное от работы и учебы время осужденные стараются не пропускать ни одной трансляции с Олимпийских игр в Токио с участием нашей сборной и болеют за каждого участника, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Осужденные самостоятельно подготовили и исполнили танцы под русскую народную музыку, в том числе «Калинку», на плацу учреждения. В конце мероприятия женщины пожелали нашим спортсменам вернуться с победой на олимпиаде.

Смотреть видеосюжет Заключенные Новосибирска станцевали под «Калинку»

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