Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 4:25

В Новосибирске осужденные станцевали "Калинку", поддержав российскую сборную на Олимпиаде

Видео с флэшмобом разлетелось по соцсетям
Мэри ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Танцы заключенные подготовили сами. Фото: стоп-кадр с видео ГУФСИН России по Новосибирской области

Танцы заключенные подготовили сами. Фото: стоп-кадр с видео ГУФСИН России по Новосибирской области

В Новосибирске женская исправительная колония №9 исполнила танцевальный флешмоб в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио.

— В свободное от работы и учебы время осужденные стараются не пропускать ни одной трансляции с Олимпийских игр в Токио с участием нашей сборной и болеют за каждого участника, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Осужденные самостоятельно подготовили и исполнили танцы под русскую народную музыку, в том числе «Калинку», на плацу учреждения. В конце мероприятия женщины пожелали нашим спортсменам вернуться с победой на олимпиаде.

Смотреть видеосюжет
Заключенные Новосибирска станцевали под «Калинку»
Заключенные Новосибирска станцевали под «Калинку»
Источник видео: ГУФСИН России по Новосибирской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.