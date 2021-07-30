В Новосибирске полицейские ищут 16-девочку, сбежавшую из реабилитационного центра

Полицейские ищут 16-летнюю девочку. Фото: предоставлено ГУ МВД по НСО

В Новосибирске полицейские ищут 16-летнюю Алену Белевцеву. Девочка ушла из реабилитационного центра «Снегири» В Калининском районе города. О том, где находится девочка, неизвестно почти три месяца — с 4 мая.

— Приметы девочки: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза серые. Она была одета в черную куртку, розовую кофту, черно-серые джинсы, белые кроссовки, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: 8 (383) 232-19-74, 8 (383) 232-20-02 или 8-952-904-54-66.

За информацию в полиции обещают вознаграждение.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что из реабилитационного центра «Виктория» сбежали девочки-подростки. К их поискам подключились следователи. Детей нашли спустя два дня.

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