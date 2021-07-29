В Новосибирске закроют ковид-госпиталь на базе кожвендиспансера

Ковид-госпиталь на базе кожно-венерологического диспансера в Новосибирске свернут. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ковид-госпиталь на базе кожно-венерологического диспансера в Новосибирске свернут. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге 29 июля.

— У нас в регионе практически 1000 коек свободны на территории Новосибирской области, которые мы развернули для пациентов с COVID. Могу сказать о том, что за последнюю неделю видим стабилизацию по госпитализациям: стало больше выписываться пациентов. На этой неделе приняли решение о перепрофилировании кожно-венерологического диспансера, чтобы он смог полностью работать по профилю, — пояснил Константин Хальзов.

Министр также отметил, что общий коечный фонд в регионе — 6382 человека. Ранее в областном оперштабе сообщали, что сейчас в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 179 пациентов, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находится 384 человека. Всего в Новосибирской области с начала пандемии было зарегистрировано 52 309 случаев коронавируса.

ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.