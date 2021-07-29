В Новосибирске иномарка столкнулась с подростком на мопеде

В Советском районе Новосибирска иномарка столкнулась с подростком на мопеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Советском районе Новосибирска иномарка столкнулась с подростком на мопеде. Мальчик сам обратился в больницу после произошедшего.

— 40-летняя женщина за рулем автомобиля «ДЭУ Матиз» ехала по улице Бердышева со стороны улицы Абаканской в сторону улицы Гончарной, поворачивая налево на улицу Механизаторов. Около дома №56 по улице Бердышева она столкнулась с 15-летним подростком на мопеде, ехавшим по улице Бердышева со стороны улицы Абаканская в сторону улицы Гончарная, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавший мальчик сам обратился в больницу после ДТП. У него диагностировали перелом позвоночника и ноги.

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