В Новосибирске «Фольксваген» сбил школьницу, переходившую дорогу

В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером, 29 июля, в Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу. Девочку доставили в больницу.

— Около половины шестого, 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал со стороны улицы Титова в сторону улицы Степная по улице Римского-Корсакова. Около дома №10 на улице Римского-Корсакова он сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу с переломом правой ноги со смещением. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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