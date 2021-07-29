Новосибирский ветврач подделывала сертификаты для провоза животных через границу

Ветврач из Барабинского района пойдет под суд за подделку рабочих документов. Фото: Кадр из видео

Ветврач из Барабинского района пойдет под суд за подделку рабочих документов. Сибирячка изготавливала подложные сертификаты для перевоза животных через границу.

— В сентябре 2019 года обвиняемая, являясь должностным лицом систематически составляла подложные ветеринарные сертификаты и описи к ним, внося в них сведения о проведении ею осмотров животных, которые на самом деле не проводились. После чего женщина передавала изготовленные документы (ветеринарные сибирячка передавала своему начальнику или иным, указанным им лицам, предоставляя, таким образом, владельцу сертификата право на беспрепятственное перемещение животных через границу Таможенного союза, — сообщили в областном Следственном комитете.

Так, пока женщину не задержали, она успела оформить 49 таких подложных сертификатов. Свою вину сибирячка признала полностью, сейчас ее уголовное дело по статье 292 УК РФ (служебный подлог) было направлено для рассмотрения в суд.

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