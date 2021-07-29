«Не вошел в поворот»: в Новосибирске перевернулся фургон с пивом

В Новосибирске на Шлюзе Перевернулся фургон с пивом. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на Шлюзе Перевернулся фургон с пивом. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы произошедшего. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
— Груженый кегами «Валдай» с опрокинулся на правый борт, не войдя в поворот. Из-за этого происшествия образовалась пробка на подъезде к кольцу, соединяющему улицы Балтийскую и Русскую, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Возможной причиной случившегося является неправильное размещение груза внутри автомобиля.
Разлитое на асфальт топливо смыли прибывшие на место пожарные. Фото: "АСТ-54"
Сам водитель грузовика, как сообщают очевидцы, не пострадал. Разлитое на асфальт топливо смыли прибывшие на место пожарные. А ценный груз, к счастью, не пострадал.
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