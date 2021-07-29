По 50 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного получат работодатели региона по федеральной программе

Работодатели получат хорошие компенсации. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Работодатели Новосибирской области при содействии министерства труда и социального развития региона присоединяются к федеральной программе субсидируемого найма, по которой государство компенсирует предприятиям затраты на создание рабочих мест для официально зарегистрированных безработных и выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования. Компенсация за каждого трудоустроенного составляет более 50 тысяч рублей.

Как прокомментировал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, министерство осуществляет координационную деятельность по реализацию программы субсидируемого найма в регионе – взаимодействие с работодателями, подбор кандидатов на трудоустройство. «В Новосибирской области 246 работодателей подали заявки на участие в федеральной программе субсидируемого найма и заявили о 978 вакансиях, – отметил Ярослав Фролов. – Уже трудоустроено 205 безработных.

Важный момент: работодатель может принять на работу официально зарегистрированных на 1 января 2021 года в центрах занятости безработных граждан и выпускников вузов, завершивших учебу в 2020 году , которые не смогли устроиться на работу и стоят на учете в центре занятости.

Размер компенсации для работадателя составляет более 50 тысяч рублей за каждого трудоустроенного. Выплата перечисляется тремя траншами: первый – после отработанного сотрудником месяца, второй — еще через три месяца, третий – через шесть месяцев с момента трудоустройства безработного. Государственную поддержку можно использовать на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

Работодателям, которые хотят участвовать программе, необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России», указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Специалисты центров занятости населения подберут кандидатов с учетом требований работодателя.