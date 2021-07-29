Пробки на вечер в Новосибирске 29 июля 2021 года: по Красному проспекту не проехать

сейчас загруженность городских дорог составляет 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 29 июля 2021 года затронули оба берега. По данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 6 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Никитина, Пролетарская, Кошурникова, проспект Дзержинского, Красный проспект, Нарымская, Дуси Ковальчук, Владимировская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционнная, Большая, проезд Энергетиков, Котовского, Ватутина, Блюхера, Широкая, Станиславского, Троллейная, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Мира.

Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Бугринскому мосту движение свободное.

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