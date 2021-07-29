В Новосибирске вынесли приговор экс-директору Биотехнопарка

Экс-директору новосибирского Биотехнопарка вынесли приговор. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Экс-директору новосибирского Биотехнопарка вынесли приговор. Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Мужчину обвиняют в хищении крупной суммы у организации-поставщика по статье 159 УК РФ 159 УК РФ «Мошенничество».

— Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом 1 000 000 рублей, — сообщили в Железнодорожном районном суде. — В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года и возложением дополнительных обязанностей.

Пока что приговор еще не вступил в законную силу, защита обвиняемого имеет возможность его обжаловать.

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