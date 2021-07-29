В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 10 человек

В Новосибирске за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 196 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 196 человек. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 52 309 случаев заболевания, в том числе — у 3793 детей. С выздоровлением уже были выписаны 44 492 пациента, 104 из них — за последние сутки.
— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 71 год, 71 год, 73 года, 83 года и женщины в возрасте 65 лет, 66 лет, 67 лет, 83 года, 88 лет. Всего в регионе коронавирус унес жизни 2 318 человек, — сообщили в областном оперштабе.
В больницах области сейчас с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 5 179 пациентов. В реанимации находятся 384 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов.
В регионе продолжают действовать ограничительные меры: запрещены массовые мероприятия, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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