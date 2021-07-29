В Новосибирске гаишники устроили погоню за похитителем конфет

В Новосибирске экипаж ДПС помог продавщицам поймать сбежавшего магазинного воришку. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске экипаж ДПС помог продавщицам поймать сбежавшего магазинного воришку. Инспекторам пришлось устроить настоящую погоню за похитителем сладостей.

— В среду, 27 июля, примерно в семь вечера дежуривший в Заельцовском районе экипаж ДПС заметил, как по улице Богдана Хмельницкого две девушки преследовали убегающего мужчину. Как выяснилось позже, это были сотрудницы продуктового магазина. Инспекторы приняли решение организовать погоню, и уже на улице Танковой 31-летнего новосибирца удалось задержать, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — В супермаркете он решил унести, не оплатив, 5 коробок конфет. Сумма ущерба составила 1290 рублей.

Задержанного мужчину доставили в отдел полиции: выяснилось, что ранее он уже был судим за хранение наркотиков. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», сибиряк находится под подпиской о невыезде.

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