В Новосибирске женщина убила знакомого и спрятала его тело в шкаф

Женщина призналась в убийстве спустя дни.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске суд признал 48-летнюю женщину виновной в убийстве своего знакомого. Инцидент произошел в начале 2021 года: в тот день нетрезвая сибирячка находилась в квартире своего 60-летнего знакомого, где между ними и произошла ссора.
— Женщина нанесла потерпевшему не менее 5 ударов ножом в область груди и живота. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемая скрыла следы преступления и спрятала тело потерпевшего в шкаф, замотав в полиэтилен, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.
О преступлении стало известно, когда спустя несколько дней обвиняемая рассказала о содеянном своему сожителю. А он уже рассказал все полицейским.
Женщина вину признала в полном объеме. Ее приговорили к 8,6 годам в колонии общего режима.
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