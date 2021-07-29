В Новосибирске перевернувшийся микроавтобус заблокировал движение трамваев

Кадры с места ДТП выложили очевидцы. Фото: «АСТ-54»

Днем, 29 июля, в Новосибирске на площади Сибиряков-Гвардевцев столкнулись две машины: минивэн Honda Stream и микроавтобус, который от удара перевернулся на бок. Авария заблокировала движение по трамвайным путям.

— Пострадавших в результате ДТП нет. На месте уже работают аварийные комиссары и экипаж ДПС. В скором времени движение снова будет восстановлено, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.

Известно, что из-за ДТП вагоны не могут проехать в обе стороны.

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