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Общество29 июля 2021 10:55

В Новосибирске новая автобусная остановка появится на улице Георгия Колонды

Уехать с нее гшорожане смогут уже 2 августа
Источник:kp.ru
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Уехать с новой остановки новосибирцы смогут со 2 августа.

Уехать с новой остановки новосибирцы смогут со 2 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске появится новая остановка с названием «Центр спортивной гимнастики»: садиться на автобусы новосибирцы смогут у дания № 5 на ул. Георгия Колонды со 2 августа.

— Там будут ходить автобусы № 5, № 75, № 11 и № 45, их маршруты изменят с учетом добавленной остановки «Центр спортивной гимнастики» — сообщила пресс-служба мэрии.

Важный момент: на «Центре спортивной гимнастики» автобус остановится, когда будет ехать от остановки «ул. Ляпидевского» до остановки «ул. Окружная».

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