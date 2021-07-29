В Новосибирске новая автобусная остановка появится на улице Георгия Колонды

Уехать с новой остановки новосибирцы смогут со 2 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске появится новая остановка с названием «Центр спортивной гимнастики»: садиться на автобусы новосибирцы смогут у дания № 5 на ул. Георгия Колонды со 2 августа.

— Там будут ходить автобусы № 5, № 75, № 11 и № 45, их маршруты изменят с учетом добавленной остановки «Центр спортивной гимнастики» — сообщила пресс-служба мэрии.

Важный момент: на «Центре спортивной гимнастики» автобус остановится, когда будет ехать от остановки «ул. Ляпидевского» до остановки «ул. Окружная».

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