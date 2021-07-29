Новосибирцы умиляются наглым воробьям, которые воруют еду в кафе

Воробьи не боятся посетителей. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Новосибирске в одном из кафе на Советском проспекте посетителей атаковали воробьи. Веселое видео с бесстрашными птицами выложила на своей странице сибирячка, которая пришла перекусить вместе с ребенком.

— Воробьи наглые и очаровательные. Я сюда еще раз загляну только из-за них. Но еду оставлять без присмотра не рекомендую, — написала девушка.

Насколько безопасен подобный контакт птицы с людьми, рассказал корреспонденту КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский.

— В наших местностях всего два вида этой птицы: домовой и полевой. Если полевые большую часть жизни проводят на окраинах или в парках, то домовые очень любят места скопления людей. В целом воробьи не такие грязнули, как те же голуби, и умеют ухаживать за собой, регулярно чистя свои перья. Но несмотря на это воробьи, как и все живое могут быть переносчиками заразы. Они подвержены вирусным и бактериальным заболеваниям, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Орнитолог отметил, лучше все-таки избегать контакта с пернатыми, чтобы не подхватить какую-либо заразу. И по этой же причине не подпускать их близко к своей еде.

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