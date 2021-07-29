Совет по инвестициям при Губернаторе одобрил масштабные инвестпроекты по модернизации коммунальных систем Новосибирска и Черепанова

Поддержку реализации проектов в сфере ЖКХ и энергетики Черепанова и Новосибирска рассмотрели на Совете по инвестициям. Фото: правительство Новосибирской области.

Областная поддержка инвестпроектов по модернизации коммунальных сетей не только позволит стимулировать предприятия на обновление оборудования, но и выступит фактором, сдерживающим рост тарифов. Поддержку реализации проектов в сфере ЖКХ и энергетики Черепанова и Новосибирска рассмотрели на Совете по инвестициям, который провел Губернатор Андрей Травников.

Работы были проведены серьезные: восемь угольных котельных в Западном и Восточном районах города заменили на газовые, проведены строительство и реконструкция почти 15 километров сетей. На эти цели были выделены 718,1 миллионов рублей - 60 процентов из них выделил Фонд модернизации ЖКХ, по 20 процентов вложили Новосибирская область и частный инвестор.

- Мне кажется нужно создать этот прецедент, ситуация стандартная, коммунальные системы изношены, это факт. Мы заинтересованы в том, чтобы стимулировать собственников в обновлении оборудования. Инвестор получает поддержку от государства, а департамент по тарифам следит, чтобы это решение было учтено как сдерживающий фактор от роста тарифа, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

И если жители Черепанова уже оценили по достоинству первые результаты проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры, то в областном центре масштабный проект готовится к реализации.

На заседании Совета в Правительстве региона рассмотрели возможность предоставления инвестору инвестиционного налогового вычета (ИНВ) на прибыль организации путем расширения сферы применения областного закона №142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», а также мер господдержки в соответствии с законом №75-ОЗ.

Важный момент: благодаря инициативе Президента РФ, озвученной во время Послания Федеральному Собранию, появилась возможность компенсировать из федерального бюджета регионам две трети выпадающих из-за предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов. Соответствующее Постановление Правительства РФ уже подписано, правила и условия компенсации выпадающих доходов утверждены. На получение дотаций могут претендовать регионы, внедрившие инвестиционный стандарт. Новосибирская область намерена активно участвовать в данной работе, доложил Губернатору министр экономического развития региона Лев Решетников.

- Во главу угла при реализации проекта должны быть поставлены экономическая целесообразность надёжность работы всей системы, — заявил Андрей Травников. — Против технического прогресса не пойдешь, комбинированная выработка более экономична и экологична, если мы говорим про угольные котельные. Решено в целом поддержать техническую часть программы. Мэрии Новосибирска, министерству ЖКХ и энергетики и департаменту по тарифам детально рассмотреть каждый проект по выводу из эксплуатации существующих малых источников тепла. Если существуют малые котельные, которые необходимы для поддержки циркуляции в случае ЧП, их ни в коему случае из работы выводить нельзя. Необходимо одобрить применение инвествычета при условии максимального привлечения федеральных инструментов. А использование региональных мер поддержки должно быть учтено при будущих тарифных решениях – как в случае с проектом в Черепаново.