Новосибирцы на разбитой дороге нарисовали «зебру»: в мэрии пообещали ее отремонтировать

Новая разметка появится после ремонта участка. Фото: «АСТ-54»
В Новосибирске возле дома №5 на улице Менделеева появилась «зебра», которую нарисовали сами сибиряки. Сделали ее на участке, требующем ремонты: кадры с с зеброй появились в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
— Всегда «приятно» видеть новую разметку, особенно такую, соединяющую тротуары возле дома, — написал автор поста.
Однако в мэрии заверили, что сибиряки поторопились:
- Участок стоит в плане работ и будет ремонтирован в текущем строительном сезоне, - рассказал начальник управления автомобильными дорогами Юрий Сердюк.
Кроме того, сразу же после ремонта там нанесут новую разметку.
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