Трое пьяных сибиряков обокрали железную дорогу в Новосибирской области

Украденное планировалось сдать и получить деньги. Фото: стоп-кадр с видео УТ МВД России по СФО

В Новосибирске задержаны трое мужчин, которые выпили и попытались украли элементы контактной сети железной дороги между станциями Обь и Чик, вблизи остановочной платформы Аэрофлот.

– Двое 33-летних жителей города Обь вместе с 34-летним жителем города Новосибирска украликомпенсирующие устройства, расположенные на железобетонных опорах вдоль железнодорожных путей. Похищенное планировалось сдать в пункт приема лома, для получения денежного вознаграждения, – сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Жуликам удалось снять 10 противовесов на общую сумму почти 30 тысяч рублей, однако их поимали. Возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленников.

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