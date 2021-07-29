В мэрии объяснили, почему политехнический музей в Новосибирске не построят до 2026 года

Так бы мог выглядеть музей. Фото: ЧС-ИНФО.

Первые разговоры о том, чтобы в Новосибирске появился Сибирский политехнический музей, начались еще в 2012 году. Но за 9 лет он так и не появился: корреспонденты «ЧС ИНФО» обратились в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, что стало с проектом.

- Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска не располагает проектом создания политехнического музея, — объяснили в мэрии.

Подчеркнули чиновники и еще один важный момент: в муниципальной программе «Культура города Новосибирска» на 2021 — 2026 годы не предусмотрены средства на музей. Так что его не построят как минимум в ближайшие пять лет.