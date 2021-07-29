В Новосибирске выберут самую красивую сотрудницу офиса

Кастинг в Новосибирске состоится 14 августа. Фото: предоставлено организаторами конкурса «Мисс Офис – 2021».

Уже через две недели самые очаровательные сотрудницы новосибирских фирм смогут побороться за право участвовать в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2021»: кастинг состоится 14 августа.

- Принять участие в отборочном туре может любая девушка в возрасте от 20 до 35 лет. Замужем она и есть ли у нее дети, не имеет значения, - рассказали КП-Новосибирск организаторы конкурса. - Чтобы попасть на кастинг, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис». Участие в кастинге абсолютно бесплатное.

Зато девушку, которая станет победительницей конкурса, ждет отличный приз - 2 миллиона рублей.

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