В Новосибирске выберут самую красивую сотрудницу офиса

Кастинг в Новосибирске состоится 14 августа. Фото: предоставлено организаторами конкурса «Мисс Офис – 2021».
Уже через две недели самые очаровательные сотрудницы новосибирских фирм смогут побороться за право участвовать в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2021»: кастинг состоится 14 августа.
- Принять участие в отборочном туре может любая девушка в возрасте от 20 до 35 лет. Замужем она и есть ли у нее дети, не имеет значения, - рассказали КП-Новосибирск организаторы конкурса. - Чтобы попасть на кастинг, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис». Участие в кастинге абсолютно бесплатное.
Зато девушку, которая станет победительницей конкурса, ждет отличный приз - 2 миллиона рублей.
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