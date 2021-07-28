«Сказала, что сейчас придет и исчезла»: в Новосибирске ищут женщину в сиреневых кроссовках

В Новосибирске ищут 41-летнюю Наталью Борисовну Бусарову (Морозову). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 41-летнюю Наталью Борисовну Бусарову (Морозову). Местонахождение сибирячки неизвестно с 22 июля.

— Утром в тот день она созванивалась со своими родными, все было хорошо. Однако примерно через час, она сказала им «Я сейчас приду», вышла из дома и не вернулась. Куда она могла направиться — неизвестно. На телефон с того момента женщина тоже не отвечает, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Ранее уже бывали случаи, когда сибирячка могла день-два отсутствовать дома. Но она всегда возвращалась самостоятельно, либо родные знали, где она находится.

В ориентировке сообщаются приметы женщины: рост 169 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы до плеч, голубые глаза. На момент своего исчезновения сибирячка была одета в джинсы, футболку и сиреневые кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Наталья или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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