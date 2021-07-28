«Водитель вылетел через боковое стекло»: на трассе под Новосибирском перевернулся фургон

На Северном объезде перевернулся фургон. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском произошло серьезное ДТП: на Северном объезде перевернулся фургон. В результате произошедшего пострадал водитель.

— Сегодня около 14:50 49-летний водитель седана Toyota Sprinter ехал со стороны Новосибирска в сторону Мошково. На 54-м км трассы он столкнулся с попутным фургоном «ВИС», за рулем которого был 41-летний мужчина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на государственного инспектора отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константина Шкабарню. — После аварии у фургона оторвался кузов, и машина перевернулась на крышу. Водитель ВИСа, предположительно, вылетел на асфальт через боковое стекло и потерял сознание. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, характер полученных травм устанавливается.

После аварии у фургона оторвался кузов, и машина перевернулась на крышу. Фото: "АСТ-54"

Водитель «Тойоты» в аварии не пострадал. Известно также, что за руль он сел, будучи нетрезвым.

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