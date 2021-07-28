Бывший баскетболист «Новосибирска» в составе сборной России выиграл серебро на Олимпиаде

Кирилл Писклов – бывший игрок БК «Новосибирск». Фото: БК "Челбаскет" (Челябинск)

Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по баскетболу 3х3 среди мужчин. В финале российские спортсмены уступили команде из Латвии и взяли серебро. Один из членов команды сборной РФ – Кирилл Писклов – бывший игрок БК «Новосибирск».

Матч завершился со счетом 18:21.

Напомним, Кирилл Писклов родился в Челябинске, но баскетбольное образование получил в Подмосковье: в 14 лет он переехал в Видное и выступал в ДЮБЛ за «Спарту и К». За всю свою карьеру он выступал за разные БК, в том числе и «Новосибирск», а сейчас выступает за «Уралмаш» в суперлиге и совмещает профессиональную карьеру с баскетболом 3х3.

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