Погода в Новосибирске на 29 июля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет день без дождя.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Новосибирске на 29 июля 2021 года будет теплой и без дождя. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В ночь на 29 июля столбик термометра опустится до 11 градусов, а днем воздух прогреется до 26 градусов. Будет переменная облачность, в основном без осадков, юго-восточный ветер местами достигнет 8 метров в секунду, — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным «Яндекс.Погоды», утром будет солнечно, столбик термометра покажет 22 градуса, к обеду станет еще тепле, а вот вечером станет пасмурно и 14 градусов.
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