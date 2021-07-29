Погода в Новосибирске на 29 июля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет день без дождя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 29 июля 2021 года будет теплой и без дождя. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В ночь на 29 июля столбик термометра опустится до 11 градусов, а днем воздух прогреется до 26 градусов. Будет переменная облачность, в основном без осадков, юго-восточный ветер местами достигнет 8 метров в секунду, — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекс.Погоды», утром будет солнечно, столбик термометра покажет 22 градуса, к обеду станет еще тепле, а вот вечером станет пасмурно и 14 градусов.

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