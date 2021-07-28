«Когда закрыл ипотеку»: по центру Новосибирска прогуливался голый мужчина

Мужчина спокойно шел прямо возле дороги. Фото: Кадр из видео

Днем 28 июля в центре Новосибирска был замечен весьма необычный прохожий: мужчина спокойно прогуливался вдоль дороги, при этом будучи совершенно без одежды и босиком. Его засняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты, позже ролик появился в соцсетях.

— Около часа назад по Красному проспекту прогуливался абсолютно голый мужчина. Причина его столь экстравагантного поведения неизвестна, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где и был опубликован ролик.

В комментариях под постом сибиряки, конечно, не смогли удержаться от шуток. Но сам по себе такой перформанс людей уже не удивляет:

— Он просто закрыл последний взнос по ипотеке.

— Ну, жарко человеку стало, что такого?

— Может он проспорил кому? — пишут люди.

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