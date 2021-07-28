В городе Обь временно закрыли две АГЗС из-за нарушений требований безопасности

В городе Обь Новосибирской области приостановили работу двух АГЗС. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В городе Обь Новосибирской области приостановили работу двух АГЗС. Прокуратура и специалисты Ростехнадзора обнаружили там нарушения.

— Руководство обеих заправок было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности», а руководство другой — сообщили в Обском городском суде.

Работу одной из АГЗС суд приостановил на 75 суток, а работу другой — на 40.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о мощном взрыве, прогремевшем на АГЗС на Гусиноброском шоссе 14 июня. По мнению следователей, причиной ЧП стало как раз таки нарушение техники безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Главное

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: рассказываем о ЧП (подробнее).

ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.