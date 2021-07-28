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Общество28 июля 2021 13:31

В Новосибирске на стройплощадке возле нового ЛДС поднялся «смерч»

В соцсетях сибиряки оценили такое явление природы
Галина СИМОНОВА
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Смерч образовался на стройке парка около нового Ледового дворца спорта в Новосибирске. Фото:

Смерч образовался на стройке парка около нового Ледового дворца спорта в Новосибирске. Фото:

Необычное явление произошло на стройке парка около нового Ледового дворца спорта в Новосибирске. Там прямо на дороге неожиданно образовался небольшой «торнадо». Его сняла на видео и опубликовала в своем истаграме вице-мэр города Анна Терешкова.

— Природа Новосибирска бывает и такой! Сегодня на стройплощадке Парк Арена! — подписала свой ролик Анна Терешкова.

Многих сибиряков такой смерч в миниатюре по-настоящему удиви. Об этом они написали в комментариях под роликом:

— Ого, вот это да!

— Выглядит красиво.

— Это просто удивительно, — пишут люди.

В Новосибирске на стройплощадке возле нового ЛДС поднялся «смерч»
Видео: tereshkova_anna

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