В Новосибирске на стройплощадке возле нового ЛДС поднялся «смерч»

Смерч образовался на стройке парка около нового Ледового дворца спорта в Новосибирске. Фото:
Необычное явление произошло на стройке парка около нового Ледового дворца спорта в Новосибирске. Там прямо на дороге неожиданно образовался небольшой «торнадо». Его сняла на видео и опубликовала в своем истаграме вице-мэр города Анна Терешкова.
— Природа Новосибирска бывает и такой! Сегодня на стройплощадке Парк Арена! — подписала свой ролик Анна Терешкова.
Многих сибиряков такой смерч в миниатюре по-настоящему удиви. Об этом они написали в комментариях под роликом:
— Ого, вот это да!
— Выглядит красиво.
— Это просто удивительно, — пишут люди.
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