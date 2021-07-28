Пробки на вечер в Новосибирске 28 июля 2021 года: затор образовался на улице Фабричной

Пробки на вечер в Новосибирске 28 июля 2021 года образовались на обоих берегах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске 28 июля 2021 года образовались на обоих берегах. Тем не менее, согласно данным портала Яндекс.Карты, загруженность городских дорог сейчас не большая — всего 4 балла.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, проспект Димитрова, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Жуковского и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Станиславского, Ватутина, Блюхера, Немировича-Данченко, Толмачевская, Сибиряков-Гвардейцев, Мира и Петухова.

Движение также затруднено по Димтроскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Бугринскому мосту движение свободное.

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