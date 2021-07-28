В Новосибирске от коронавируса умерли еще 11 человек

В Новосибирске коронавирусом за прошедшие сутки заболели еще 205 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске коронавирусом за прошедшие сутки заболели еще 205 человек. Всего в регионе зарегистрировано еще 52 113 случаев коронавируса, в том числе — у 3 778 детей. С выздоровлением были выписаны 44 388 пациентов, 117 из них — за последние сутки.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 71 год, 83 года и женщины в возрасте 60 лет, 61 год, 65 лет, 66 лет, 82 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 2 308 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 305 пациентов, в том числе 57 детей. В реанимации находится 381 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что дети переносят коронавирус тяжелее и болеют им чаще.

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Со слов врачей, маленькие пациенты поступают к ним в состоянии средней степени тяжести (подробнее).

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