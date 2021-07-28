В Новосибирской области мошенники вымогают у людей деньги под видом следователей

В Новосибирской области появились мошенники, вымогающие у людей деньги под видом следователей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области появились мошенники, вымогающие у людей деньги под видом следователей. За определенную сумму они предлагают сибирякам помощь в расследовании уголовных дел.

— В Следственный комитет обращаются жители региона по поводу звонков от граждан, которые представляются сотрудниками следственного управления и предлагают оформить кредитные обязательства для извлечения выгоды по уголовным делам, — сообщили в областном следственном комитете. — При этом при поступлении указанных звонков определяется номер телефона приемной руководителя СУ СКР по Новосибирской области (8-383-203-57-13).

В ведомстве сибиряков просят не переводить мошенникам свои деньги и еще раз напоминают, что сотрудники Следственного комитета являются государственными органами и не взимают какой-либо платы с людей.

Всех людей, кому поступили подобные звонки, просят обращаться в полицию.

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