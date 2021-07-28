Новосибирец ударил ножом любимую и проткнул ей кишечник

Мужчина ударил свою девушку ножом и проткнул ей кишечник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу на улице Ползунова врачи «Скорой помощи» привезли раненную 29-летнюю девушку. Медики диагностировали у нее травму кишечника. Со слов сибирячки ее ударил ножом сожитель. Врачи тут же сообщили о случившемся в полицию. Драма разыгралась в доме на проспекте Дзержинского поздно вечером 25 июля.

— Потом девушка взяла свои слова обратно и начала утверждать, что никто ее не бил, а на нож она напоролась сама, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Полицейские задержали 33-летнего сожителя девушки. Известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж и за нападение на полицейского. Проводится проверка.

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