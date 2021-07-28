Названы трассы, где чаще всего бывают ДТП в Новосибирской области

Число ДТП снизилось благодаря проекту «Безопасные качественные дороги». Фото: Архив "КП"

В Новосибирской области за прошедшее полугодие снизилось число ДТП с участием погибших и пострадавших на 20%.

С начала 2021 года в Новосибирской было зафиксировано 109 ДТП, в которых погибло 30 человек, ранено — 149. В прошлом году за аналогичный период всего было 136 ДТП, погибло 38 человек и ранено 189.

Известно, что максимальное количество ДТП произошло на трассах «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Кочки — Павлодар», «Новосибирск — Колывань — Томск».

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