В Новосибирской области принимают заявки на бесплатный подвод газа до границ домовладений

В Новосибирской области начали принимать заявки на бесплатный подвод газа к дому. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области с 26 июля начался прием заявок на заключение договоров для догазификации, которую в регионе проводит единый оператор газификации — компания ООО «Газпром газораспределение Томск». Подвод газа в рамках догазификации является для граждан бесплатным, но лишь до границ земельных участков их домовладений.

— В перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, где единый оператор по газификации будет осуществлять свою деятельность вошла Новосибирская область. С 26 июля 2021 года новосибирским филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» начат предварительный прием заявок о заключении договоров о подключении в рамках догазификации домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах. Догазификация до границ земельных участков домовладений будет осуществляться бесплатно, — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Как отмечают в министерстве ЖКХ региона, для жителей созданы возможности дистанционного решения большинства вопросов по газификации, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Работы по догазификации проводятся под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области. Догазификация домохозяйств в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, проводится по поручению Президента РФ

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