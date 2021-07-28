Под Новосибирском из дома исчезла 14-летняя девочка, влюбившаяся в подругу

Отец девочки, сбежавшей из дома, обратился в полицию за помощью. Фото: Артем КИЛЬКИН

В поселке Юный Ленинец, что под Новосибирском, из дома ушла 14-летняя девочка. Это произошло рано утром 21 июля. Родным она оставила записку, в которой объяснила, почему сбежала.

— Она рассказала, что влюбилась в 19-летнюю подругу и ушла к ней. Она отключила свой телефон, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что девочка на учете в ПДН не состоит и ранее из дома не сбегала. Она сама вернулась домой спустя сутки, утром 22 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.