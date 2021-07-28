Под Новосибирском из дома исчезла 14-летняя девочка, влюбившаяся в подругу

Отец девочки, сбежавшей из дома, обратился в полицию за помощью.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В поселке Юный Ленинец, что под Новосибирском, из дома ушла 14-летняя девочка. Это произошло рано утром 21 июля. Родным она оставила записку, в которой объяснила, почему сбежала.
— Она рассказала, что влюбилась в 19-летнюю подругу и ушла к ней. Она отключила свой телефон, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Известно, что девочка на учете в ПДН не состоит и ранее из дома не сбегала. Она сама вернулась домой спустя сутки, утром 22 июля.
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